Меркель и Макрон составили список нуждающихся в разведении сил районов Донбасса

По мнению немецкого и французского лидеров, разведение воинских частей и отведение тяжёлого вооружения должно быть приоритетом в работе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" обсудили список районов Донбасса, в первую очередь нуждающихся в разведении сил и тяжёлых вооружений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам разговора.

— Главы государств и правительств обсуждали прежде всего значение отведения тяжёлого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах — Франция и Германия разработали их список, — говорится в сообщении.

Теперь рабочая группа по безопасности трёхсторонней контактной группы должна "определить и обозначить такие зоны в рамках заседания 2 августа". Отмечается, что во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной ополченцам украинско-российской границе, должен быть обеспечен безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ.