Сенат назвал преждевременными слова о согласовании закона о санкциях против РФ

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Сенат назвал преждевременными слова о согласовании закона о санкциях против РФ

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Сенатор Боб Коркер. Фото: © REUTERS/Aaron P. Bernstein

Представитель верхней палаты конгресса отказался назвать журналистам сроки, когда разногласия по документу будут устранены.

Глава комитета по международным отношениям сената Боб Коркер признался, что заявления о якобы достигнутом соглашении между республиканцами и демократами по антироссийским санкциям оказались несколько преждевременными.

— Нам предстоит ещё немного работы, — приводит слова Коркера агентство Reuters, подчёркивая, что сенатор при этом отказался назвать конкретные сроки, когда документ будет окончательно согласован.

Напомним, конгрессмены пытаются лишить президента страны Дональда Трампа права самостоятельно и без согласования с ними смягчать или полностью отменять санкции. В администрации президента этой инициативе противятся, подчёркивая при этом, что сам Трамп остаётся сторонником антироссийских санкций.

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