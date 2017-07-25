Лже-полицейские получили от Пентагона оружие и оборудование на сумму $1,2 млн

Министерство обороны США предоставило "сотрудникам" несуществующего полицейского управления спецоборудование и оружие на сумму 1,2 миллиона долларов. Об этом, как сообщает портал Ars Technica, говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты США.

Передача избыточного количества армейского оружия правоохранительным органам осуществляется в рамках так называемой Программы 1033. Для этого полицейские департаменты должны оформить заявку, и Логистическое агентство Департамента обороны США после её рассмотрения предоставляет излишки оружия.

Как удалось выяснить государственному аудиторскому агентству (GAO), к проверке изложенной в заявках информации военные подходили весьма формально. По крайней мере, поддельный сайт вымышленного полицейского департамента, созданный сотрудниками GAO, у представителей Пентагона подозрения не вызвал.

В итоге лже-полицейские сумели получить от военных оборудование и оружие на сумму 1,2 миллиона долларов: очки ночного видения,