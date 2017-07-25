Жители коммуны во Франции возвели стену вокруг отеля, спасая его от мигрантов

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Жители коммуны во Франции возвели стену вокруг отеля, спасая его от мигрантов

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Жители коммуны Семеак возводят стену вокруг отеля. Фото: @ Twitter/Fdesouche (officiel)

Отель попал в список из более чем 60 объектов недвижимости, предназначенных под центры для беженцев.

Жители коммуны Семеак на юге Франции возвели из бетонных блоков стену вокруг заброшенного отеля, чтобы не дать властям сделать из него центр для приёма беженцев, пишет газета Daily Mail.

По словам местных жителей, они не против помочь тем, кто оказался в беде. Однако их возмущение вызвало то, что власти коммуны не посоветовались с ними, разрабатывая план по размещению мигрантов в самом центре населённого пункта.

Как отмечает издание, в настоящий момент в Семеаке живёт порядка пяти тысяч жителей. Отель стал одним из более чем 60 объектов недвижимости, предназначенных под центры для беженцев, в нём можно разместить до 85 человек. Ожидалось, что мигрантов он примет уже 25 июля.

По данным агентства Frontex, в настоящее время в Европе находится более 110 тысяч беженцев. Причём большинство из них поселились в Италии.

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