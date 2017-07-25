СМИ: Подписание закона о санкциях против РФ поднимет курс евро до 75 рублей

Принятие в США законопроекта о новых санкциях в отношении России приведёт к ослаблению рубля. Как сообщил "Российской газете" аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, курс нацвалюты может достичь отметки в 65 рублей за доллар и 75 рублей за евро, чего не наблюдалось с конца мая 2016 года.

— Рубль начал новую торговую неделю с падения. Доллар поднялся выше 60 рублей. Главной причиной служат активные обсуждения новых санкций как со стороны ЕС — европейцы хотят расширить санкции против Москвы из-за поставки турбин Siemens в Крым, — так и со стороны США, — отметил Мащенко.

При этом, уверен аналитик, даже провал голосования существенно не спасёт ситуацию. Вероятнее всего, рубль сможет лишь вернуться к отметкам 59 за доллар и 68,50 за евро.