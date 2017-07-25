Цукерберг назвал "безответственными" слова Маска о главной угрозе человечества

Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал предупреждения генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска об угрозе развития искусственного интеллекта для человечества "довольно безответственными".
— Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а сценарии конца света "довольно безответственны", — приводит телеканал CNBC слова Цукерберга.
Напомним, двумя неделями ранее на ежегодной встрече Ассоциации губернаторов Илон Маск назвал искусственный интеллект самым большим риском, с которым сталкивается цивилизация, и призвал законодателей активнее работать над государственным контролем в этой области.
Подобное предположение высказал и учёный Стивен Хокинг, назвав искусственный интеллект возможной причиной гибели человеческой цивилизации. По его словам, последние технические достижения могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы.
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