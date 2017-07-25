Цукерберг назвал "безответственными" слова Маска о главной угрозе человечества

Глава Facebook отметил, что в ближайшие пять-десять лет технические достижения человеческой цивилизации сделают жизнь людей гораздо лучше.

Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал предупреждения генерального директора компаний SpaceX и Tesla Илона Маска об угрозе развития искусственного интеллекта для человечества "довольно безответственными".

— Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а сценарии конца света "довольно безответственны", — приводит телеканал CNBC слова Цукерберга.

Напомним, двумя неделями ранее на ежегодной встрече Ассоциации губернаторов Илон Маск назвал искусственный интеллект самым большим риском, с которым сталкивается цивилизация, и призвал законодателей активнее работать над государственным контролем в этой области.

Подобное предположение высказал и учёный Стивен Хокинг, назвав искусственный интеллект возможной причиной гибели человеческой цивилизации. По его словам, последние технические достижения могут привести к деградации человека, сделать его совершенно беспомощным перед лицом природы.