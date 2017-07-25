Суд в Мичигане отложил депортацию 1400 иракцев

Отсрочка позволит мигрантам получить качественную юридическую помощь, а в идеальном случае и оспорить свою высылку.

Федеральный судья штата Мичиган Марк Голдсмит наложил запрет на депортацию 1400 иракцев, которых власти США намеревались в ближайшее время выслать из страны без рассмотрения их дел в иммиграционных судах. Об этом пишет газета Detroit News.

Своё решение Голдсмит мотивировал тем, что многие из находящихся на территории США иракцев исповедуют христианство, и возвращение на родину угрожает им преследованием, пытками и даже смертью. Предоставленная отсрочка позволит мигрантам получить качественную юридическую помощь, а в идеальном случае и оспорить свою депортацию.

Отмечается, что подлежащие высылке иностранцы прибыли в США на законных основаниях, однако впоследствии совершили какое-либо преступление или же просрочили продление визы, что также считается нарушением закона.