Неизвестные похитили 20 млн рублей из салона автомобиля после ДТП

Пакет с 350 тысячами долларов США похитили неизвестные из салона принадлежащего москвичу автомобиля Hyundai Sonata. Перед этим злоумышленники спровоцировали ДТП, вынудив потерпевшего остановиться.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл накануне на Главной аллее в Восточном административном округе столицы. После столкновения преступники проникли в салон Hyundai, избили водителя и украли у него телефон и пакет с деньгами. С места происшествия они скрылись на автомобиле серебристого цвета.

— Материальный ущерб составил около 20 млн 631 тыс. рублей, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

Столичная полиция уже возбудила уголовное дело. Пострадавший с ушибленной раной головы сейчас находится в больнице.