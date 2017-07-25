Двое человек погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в Днепре

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Двое человек погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в Днепре

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Фото: скриншот с youtube

По предварительным данным, инцидент произошёл из-за экономического конфликта между бывшими украинскими военными.

Украинская полиция устанавливает обстоятельства перестрелки в Днепре (бывший Днепропетровск. — Прим. ред.) с участием экс-военнослужащих ВСУ. По предварительной информации, две группы мужчин договорились о встрече для решения экономических споров, притом на встречу обе стороны взяли с собой огнестрельное оружие. Словесная перепалка быстро переросла в перестрелку.

На данный момент известно о гибели двух бывших украинских военных, ещё пятеро были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Среди госпитализированных также экс-бойцы ВСУ и известный адвокат Эдмонд Саакян, занимавшийся защитой бывших участников боевых действий в Донбассе.

— Этот конфликт — исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем. Стрельба велась из автомата и пистолетов. Он также рассказал, что среди нападавших тоже есть раненые, которым сейчас оказывается медицинская помощь, — рассказал журналистам начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь.

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