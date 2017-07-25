Движение по Волоколамскому шоссе парализовано из-за крупного ДТП

По предварительным данным, пять человек пострадали в результате столкновения пяти машин.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла на Волоколамском шоссе около дома 26. Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание одной из машин. По предварительной информации, пострадало пять человек.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Из-за аварии движение по шоссе оказалось практически полностью остановлено.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Фото и видео с места аварии прислал гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).