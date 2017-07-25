Движение по Волоколамскому шоссе парализовано из-за крупного ДТП

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла на Волоколамском шоссе около дома 26. Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание одной из машин. По предварительной информации, пострадало пять человек.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Из-за аварии движение по шоссе оказалось практически полностью остановлено.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Фото и видео с места аварии прислал гражданский журналист Лайфа через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
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