Трамп заявил о прекращении программы помощи сирийской оппозиции

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Трамп заявил о прекращении программы помощи сирийской оппозиции

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент США назвал помощь противникам Башара Асада массивной, опасной и затратной.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что программа помощи сирийской оппозиции, борющейся против правления президента Сирии Башара Асада, прекращается. Как отметил Трамп, четырёхлетняя программа оказалась массивной, опасной и затратной. О чём ранее ему доложил глава спецслужб США. Именно это побудило президента США принять решение о сворачивании помощи сирийской оппозиции.

Такие слова были опубликованы на официальной странице Дональда Трампа в "Твиттере", где он опроверг данные статьи Washington Post о том, что прекращение программы — "подыгрыш" России, которая поддерживает действующее правительство. Саму же газету Дональд Трамп назвал оружием лоббистов компании Amazon.

— Принадлежащая основателю Amazon газета Washington Post сфабриковала факты об окончании крупных, опасных, затратных выплат мной сирийским повстанцам, которые борются с Асадом. Используется ли фейковая Washington Post как оружие лоббистов против конгресса для сдерживания политиков от того, чтобы они обратили внимание на не облагаемую налогами монополию Amazon? — написал Трамп.

Отметим, официальные структуры США, и прежде всего Белый дом, пока не выступали с заявлением о прекращении помощи сирийской оппозиции.

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