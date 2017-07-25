Макрон и Меркель потребовали немедленно прекратить огонь в Донбассе

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель требуют, чтобы в Донбассе немедленно прекратили вести огонь. Об этом говорится в их совместном заявлении, которые было размещено по итогам переговоров в "нормандском формате".
— Главы государства и правительства требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трёхсторонней контактной группой в Минске, — отмечается в совместном заявлении Макрона и Меркель.
Кроме того, Франция и Германия призывают Украину и Донбасс восстановить экономические связи друг с другом.
Как ранее сообщал Лайф, 24 июля лидеры "нормандской четвёрки" провели переговоры по телефону. Их разговор касался урегулирования украинского кризиса.
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