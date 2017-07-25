Макрон и Меркель потребовали немедленно прекратить огонь в Донбассе

Это заявление президента Франции и канцлера ФРГ было опубликовано после телефонного разговора "нормандской четвёрки".

Французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель требуют, чтобы в Донбассе немедленно прекратили вести огонь. Об этом говорится в их совместном заявлении, которые было размещено по итогам переговоров в "нормандском формате".

— Главы государства и правительства требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трёхсторонней контактной группой в Минске, — отмечается в совместном заявлении Макрона и Меркель.

Кроме того, Франция и Германия призывают Украину и Донбасс восстановить экономические связи друг с другом.

Как ранее сообщал Лайф, 24 июля лидеры "нормандской четвёрки" провели переговоры по телефону. Их разговор касался урегулирования украинского кризиса.