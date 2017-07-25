ФК "Лацио" предложил "Рубину" 15 млн евро за Азмуна

При этом казанский клуб хочет продать 22-летнего нападающего не менее чем за 20 миллионов евро.

Футбольный клуб "Лацио" намерен приобрести 22-летнего форварда "Рубина" Сердара Азмуна. При этом итальянская команда предлагает казанцам 15 миллионов евро, в то время как последние хотят продать нападающего за 20 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным СМИ, сам Азмун удовлетворен тем, что ему предлагает "Лацио". При этом клубы даже достигли договорённости о переходе иранца, однако "Рубин" всё равно настаивает на трансфере футболиста за 20 млн евро. Sky Sports не исключает, что стороны придут к компромиссу и назначат сумму в 18 миллионов евро.

Азмун вернулся из "Ростова" в "Рубин" этим летом.