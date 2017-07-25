Прокуратура проверяет колонию в Нижнем Тагиле из-за голодовки зэков

От приёма пищи в исправительном учреждении номер 5 отказалась группа из 14 человек.

Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту голодовки, которую объявили 14 заключённых, отбывающих наказание в исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле.

Как поясняет надзорное ведомство, зэки отказались от приёма пищи из-за несогласия с тем режимом, который сейчас происходит в колонии. Они устроили голодовку, требуя его ослабить.

Прокуратура даст оценку, как заключённые и сотрудники ИК-5 соблюдают требование уголовно-исполнительного законодательства.

В свою очередь, представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко отмечал, что заключённые не выходят ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. При этом они питаются продуктами из передач.