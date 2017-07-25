Российские банки внедрят идентификацию по селфи

Об этом "Известиям" сообщили в Сбербанке, ВТБ24, "СМП-банке" и Росбанке. Кроме того, в "Бинбанке", "Ситибанке" и "Ак барсе" отметили, что также изучают новую опцию.

По данным крупнейших российских банков, идентификация клиентов по селфи будет занимать всего 0,5 секунды и позволит проверять личность человека практически при любых операциях. Об этом рассказали "Известия".

Для того чтобы банк зарегистрировал фотографию в своей системе, клиентов попросят отправить снимок паспорта и непосредственно селфи. Сделать это можно будет по электронной почте, через мобильный банк или другие каналы удалённой связи. Специально приходить в отделение не придётся.

Внедрение технологии запланировано на 2017–2018 годы и станет возможным после запуска Национальной биометрической платформы (её тестирование начнётся уже в конце июля).

Вместе с тем отмечается, что использование снимков низкого качества, а также обработанных фотографий, может создать угрозу для безопасности данных.