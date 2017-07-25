Американские учёные заявили о больших скоплениях воды на Луне

По их мнению, этот факт будет большим подспорьем при колонизации земного спутника.

Американские учёные подтвердили, что в древнейших породах Луны присутствуют большие скопления воды, которая ровным слоем распределена по всей территории земного спутника, передаёт портал "Дни.ру". По мнению специалистов, это говорит о том, что образцы грунта, которые были доставлены с Луны в ходе экспедиций "Аполлон-15" и "Аполлон-17", — не ошибка.

Ранее считалось, что спутник образовался после столкновения некоего древнего космического объекта Тейи и зародыша юной Земли, в результате чего произошёл выброс материи. Из неё, в свою очередь, образовалась Луна. Учёные считают, что в будущем новое исследование будет иметь важное значение для лунных экспедиций.

— При колонизации Луны нам понадобятся любые доступные ресурсы, и избавление от необходимости завозить воду с Земли будет большим подспорьем для колонизаторов, — говорится в исследовании.