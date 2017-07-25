В Саратове водитель маршрутки уснул за рулём и протаранил КамАЗ, есть раненые

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В Саратове водитель маршрутки уснул за рулём и протаранил КамАЗ, есть раненые

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Всего пострадало десять человек, которые находились в общественном транспорте, они доставлены в больницу.

В Саратове на улице Политехнической маршрутный автобус столкнулся с КамАЗом. По предварительным данным, это произошло из-за того, что водитель общественного транспорта уснул за рулём.

В результате столкновения пострадали десять человек. Все они находились в маршрутном микроавтобусе. Их госпитализировали.

У двоих диагностировали переломы, остальные пассажиры отделались ушибами и ссадинами.

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