В США родители два месяца скрывали героиновую зависимость новорождённой дочки

В штате Юта в США 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери. Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция. Подробности рассказала газета The Washington Post.
Couple arrested after drugging heroin-addicted newborn to hide symptoms, police say https://t.co/iYQUpqLx2u— Washington Post (@washingtonpost) 24 июля 2017 г.
Уточняется, что новорождённая девочка стала уже третьим ребёнком пары (двум другим — два года и восемь лет). Она родилась 9 апреля в одном из госпиталей Юты. Сразу после рождения врачи тактично оставили пару наедине с младенцем, именно тогда Лэйси и Колби ввели девочке первую дозу.
По данным полиции, на протяжении всей беременности Лэйси употребляла героин, и малышка родилась уже с зависимостью. В ходе обыска дома, где жила семья, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество разных наркотиков.
В настоящее время родители арестованы.
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