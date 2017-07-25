В США родители два месяца скрывали героиновую зависимость новорождённой дочки

Молодая пара накачивала малышку героином, метамфетамином и морфином, чтобы у неё не было ломки. Первую дозу ребёнок получил через несколько минут после появления на свет.

В штате Юта в США 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери. Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция. Подробности рассказала газета The Washington Post.

Couple arrested after drugging heroin-addicted newborn to hide symptoms, police say https://t.co/iYQUpqLx2u — Washington Post (@washingtonpost) 24 июля 2017 г.

Уточняется, что новорождённая девочка стала уже третьим ребёнком пары (двум другим — два года и восемь лет). Она родилась 9 апреля в одном из госпиталей Юты. Сразу после рождения врачи тактично оставили пару наедине с младенцем, именно тогда Лэйси и Колби ввели девочке первую дозу.

По данным полиции, на протяжении всей беременности Лэйси употребляла героин, и малышка родилась уже с зависимостью. В ходе обыска дома, где жила семья, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество разных наркотиков.

В настоящее время родители арестованы.