Напавший с ножницами на людей в Пекине покончил с собой

Мужчина, который 23 июля набросился на прохожих, а потом скрылся на автобусе, был найден мёртвым в пригороде Пекина.

В понедельник полицейские уезда Миюнь нашли преступника, который набросился с ножом на прохожих, мёртвым на том же месте, где было совершено преступление. По версии правоохранительных органов, мужчина покончил с собой.

Напомним, 23 июля на станции по перемешиванию бетона в пригороде Пекина мужчина напал на прохожих с ножницами в руках, ранив пятерых. Позже он попытался скрыться на микроавтобусе, сбив девять человек, один из которых скончался.

Ранее полиция сообщала, что преступник был схвачен. Однако на следующий день полиция объявила, что тот, кто поможет в розыске злоумышленника, получит награду в 29,5 тыс. долларов. Преступником оказался 39-летний Ван Шаньвэн.