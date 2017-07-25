В Общественной палате заявили, что в поликлиниках всё чаще просматривают рак

По мнению первого зампреда Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николая Дайхеса, в России необходимо увеличивать количество узких специалистов-онкологов.

Врачи в поликлиниках всё чаще просматривают онкологию, поэтому в этой области необходимо увеличивать количество узких специалистов. Об этом Лайфу заявил первый зампред Комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес, комментируя поручение зампреда правительства Ольги Голодец. Согласно ему срок начала лечения онкобольных сократят до 14 дней.

— Нам нужно больше учить онкологии, практических врачей. Не онкологов, а именно тех, кто сидит на первичном приёме. Вырабатывать онкологическую настороженность, — считает Дайхес.

По мнению эксперта, данный вопрос назрел давно, а сроки начала лечения затягиваются по разным причинам: часто люди не достаточно организованны — не проходят диспансеризацию и не обращают внимания на своё здоровье. Помимо этого, в области здравоохранения прослеживается недостаток врачей узких специальностей. По этим причинам, считает Дайхес, необходимо обучать онкологических специалистов.

— Это не наша вина, а скорее наша беда, — заявил эксперт. — То, что нужно встряхнуть эту ситуацию, то, что нам нужно улучшать показатели, в частности онкологические, — это безусловно.