В России намерены запретить насвай

По мнению экспертов МВД и ФСБ, производство и торговлю насваем следует перевести в ранг уголовно наказуемых преступлений.

Российские правоохранители намерены взять опыт стран Евросоюза и Белоруссии, где производство и оборот насвая полностью запрещены. Как сообщает телеграм-канал Mash, силовики вместе с чиновниками уже приступили к разработке механизма, предполагающего усиление мер контроля за оборотом.

В настоящий момент оптовая и розничная продажа насвая и сосательного табака — снюса — регулируется лишь кодексом административных правонарушений. При этом уголовную статью "Незаконное производство, хранение и распространение наркотических средств" сейчас можно вменить продавцам насвая только в том случае, если в него были добавлены наркотические вещества.

Также при выявлении фактов оборота продукции насвая, содержащей средства и вещества, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, такие деяния квалифицируются в соответствии со статьёй "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности".

Отметим, насвай — вид некурительного табачного изделия, распространённого в странах Центральной Азии, в которое зачастую добавляются наркотические вещества. Изделие вызывает не только никотиновую и психическую зависимость, но и является одной из главных причин возникновения раковых опухолей ротовой полости.