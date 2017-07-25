На Тайване целый пассажирский поезд эвакуировали из-за взорвавшейся батарейки

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На Тайване целый пассажирский поезд эвакуировали из-за взорвавшейся батарейки

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Фото: asiaclassictours.com

После произошедшего вагон мгновенно заполнил едкий дым. Пока состав не прибыл на соседнюю станцию, людей разместили в соседнем вагоне.

По словам администрации Тайваньской железной дороги, взрыв произошёл в 8:12 по местному времени в поезде № 445. Машинист принял решение остановиться и произвести экстренную эвакуацию на станции Нанпинг в районе Фенглина.

В результате детонации батарейки никто не пострадал. Личность владельца чемодана, где находился взрывоопасный груз, устанавливается.

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