На Тайване целый пассажирский поезд эвакуировали из-за взорвавшейся батарейки

После произошедшего вагон мгновенно заполнил едкий дым. Пока состав не прибыл на соседнюю станцию, людей разместили в соседнем вагоне.

По словам администрации Тайваньской железной дороги, взрыв произошёл в 8:12 по местному времени в поезде № 445. Машинист принял решение остановиться и произвести экстренную эвакуацию на станции Нанпинг в районе Фенглина.

В результате детонации батарейки никто не пострадал. Личность владельца чемодана, где находился взрывоопасный груз, устанавливается.