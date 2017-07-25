Колбу с эмбрионом человека нашли у мусорного контейнера в Новосибирске

На месте работают следователи и криминалисты, а также судебно-медицинский эксперт.

В Новосибирске у мусорного контейнера местная жительница обнаружила закрытую колбу, в которой хранился забальзамированный эмбрион человека. Она сразу же вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

По предварительным данным, у эмбриона отклонения в развитии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Колбу направили на экспертизу. Отмечается, что пока не обнаружено никаких следов того, что пробирка принадлежит какому-то научному или медицинскому учреждению.