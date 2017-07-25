За провоз телефона и верхней одежды в самолёте могут начать взимать плату

В списке бесплатного багажа остались дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание.

Минтранс представил проект новых авиационных правил, согласно которому минимальный вес ручной клади будет равен пяти килограммам. Кроме того, из списка бесплатных для провоза вещей пропали верхняя одежда, зонт, мобильный телефон, ноутбук, планшетный компьютер, фотоаппарат и видеокамера. Информация о проекте изменений в федеральных авиационных правилах была опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Бесплатный багаж весом не менее десяти килограммов будет доступен пассажирам, которые купили возвратные билеты. Но при этом авиакомпании обяжут информировать покупателей билетов о правилах и стоимости перевозки вещей ещё до покупки билета на самолёт.

Напомним, ранее законопроект о введении нормы о платном багаже одобрила Госдума. В то же время комитеты по экономической политике и законодательству Совета Федерации лишь со второго раза приняли его. Впрочем, некоторые сенаторы выступили против законопроекта, утверждая, что поправки в закон могут привести к удорожанию билетов.