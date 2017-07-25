Мужчина набросился на полицейского с большим ножом на границе Испании и Марокко

Читайте также

Мужчина набросился на полицейского с большим ножом на границе Испании и Марокко

23
Неизвестный вёл себя агрессивно и выкрикивал лозунги на арабском. Инцидент произошёл сегодня утром в городе Мелилья на средиземноморском побережье Африки.

В Испании задержали злоумышленника, который напал на одного из полицейских и ранил его. Подробности рассказала газета El Pais.

В настоящее время устанавливается личность задержанного. По предварительной информации, он является марокканцем.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо прокомментировал инцидент в "Твиттере".

— Полиция задержала человека, который напал с ножом на полицейских на границе. Один из них получил лёгкое ранение, — написал чиновник.

Подробности инцидента уточняются.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!