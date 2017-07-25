Мужчина набросился на полицейского с большим ножом на границе Испании и Марокко

Неизвестный вёл себя агрессивно и выкрикивал лозунги на арабском. Инцидент произошёл сегодня утром в городе Мелилья на средиземноморском побережье Африки.

В Испании задержали злоумышленника, который напал на одного из полицейских и ранил его. Подробности рассказала газета El Pais.

Un hombre ataca con un cuchillo a los policías de la frontera de Melilla al grito de ‘Alá es grande’. Hay un herido https://t.co/h24mv7CjUy — EL PAÍS (@el_pais) 25 июля 2017 г.

В настоящее время устанавливается личность задержанного. По предварительной информации, он является марокканцем.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо прокомментировал инцидент в "Твиттере".

La @policia ha detenido a un hombre que atacó con un cuchillo a los agentes en el paso fronterizo de Beni Enzar, uno de ellos herido leve. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 июля 2017 г.

— Полиция задержала человека, который напал с ножом на полицейских на границе. Один из них получил лёгкое ранение, — написал чиновник.

Подробности инцидента уточняются.