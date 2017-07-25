Мужчина набросился на полицейского с большим ножом на границе Испании и Марокко

В Испании задержали злоумышленника, который напал на одного из полицейских и ранил его. Подробности рассказала газета El Pais.
Un hombre ataca con un cuchillo a los policías de la frontera de Melilla al grito de ‘Alá es grande’. Hay un herido https://t.co/h24mv7CjUy— EL PAÍS (@el_pais) 25 июля 2017 г.
В настоящее время устанавливается личность задержанного. По предварительной информации, он является марокканцем.
Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо прокомментировал инцидент в "Твиттере".
La @policia ha detenido a un hombre que atacó con un cuchillo a los agentes en el paso fronterizo de Beni Enzar, uno de ellos herido leve.— Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 июля 2017 г.
— Полиция задержала человека, который напал с ножом на полицейских на границе. Один из них получил лёгкое ранение, — написал чиновник.
Подробности инцидента уточняются.
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