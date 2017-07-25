Настоящий Дориан Грей. 50-летний манекенщик из Сингапура выглядит на 20

50-летний манекенщик из Сингапура Чуандо Тан прославился на весь мир после того, как было замечено, что в свои 50 лет мужчина выглядит на 20, сообщает Daily Mail. Несмотря на то что в этом году Тан отметил юбилей, он не собирается уходить на пенсию и регулярно публикует на своей страничке в "Инстаграме" откровенные фотографии.
У мужчины не только крепкое молодое тело, но и совершенно нет морщин. По словам Тана, секрет такого внешнего вида кроется в регулярных занятиях спортом, правильном питании и том, что он не ходит в душ поздно ночью или рано утром.
На страницу мужчины, которого пользователи Сети называют настоящим Дорианом Греем, подписаны в "Инстаграме" более 220 тысяч человек.
- Популярные
- По времени