Настоящий Дориан Грей. 50-летний манекенщик из Сингапура выглядит на 20

По словам мужчины, секрет его внешнего вида в том, что он никогда не принимает душ поздно ночью или рано утром.

50-летний манекенщик из Сингапура Чуандо Тан прославился на весь мир после того, как было замечено, что в свои 50 лет мужчина выглядит на 20, сообщает Daily Mail. Несмотря на то что в этом году Тан отметил юбилей, он не собирается уходить на пенсию и регулярно публикует на своей страничке в "Инстаграме" откровенные фотографии.

#twilight #timetogetready Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Июн 16 2017 в 6:42 PDT

У мужчины не только крепкое молодое тело, но и совершенно нет морщин. По словам Тана, секрет такого внешнего вида кроется в регулярных занятиях спортом, правильном питании и том, что он не ходит в душ поздно ночью или рано утром.

"When you choose to see the good in others, you end up finding the good in yourself" ✌️ #happyhumpday - 7TH JUN 21:22 Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Июн 7 2017 в 6:22 PDT

На страницу мужчины, которого пользователи Сети называют настоящим Дорианом Греем, подписаны в "Инстаграме" более 220 тысяч человек.

Mama Mia ! #AmandaSeyfried @mingey Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Май 28 2017 в 5:18 PDT

Y'all have a "OM" week ahead Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Ноя 6 2016 в 5:20 PST

GM ☀️& GN #NYC #gettingcold #damn Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey) Сен 29 2016 в 6:57 PDT