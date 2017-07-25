Настоящий Дориан Грей. 50-летний манекенщик из Сингапура выглядит на 20

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Настоящий Дориан Грей. 50-летний манекенщик из Сингапура выглядит на 20

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По словам мужчины, секрет его внешнего вида в том, что он никогда не принимает душ поздно ночью или рано утром.

50-летний манекенщик из Сингапура Чуандо Тан прославился на весь мир после того, как было замечено, что в свои 50 лет мужчина выглядит на 20, сообщает Daily Mail. Несмотря на то что в этом году Тан отметил юбилей, он не собирается уходить на пенсию и регулярно публикует на своей страничке в "Инстаграме" откровенные фотографии.

#twilight #timetogetready

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

У мужчины не только крепкое молодое тело, но и совершенно нет морщин. По словам Тана, секрет такого внешнего вида кроется в регулярных занятиях спортом, правильном питании и том, что он не ходит в душ поздно ночью или рано утром.

"When you choose to see the good in others, you end up finding the good in yourself" ✌️ #happyhumpday - 7TH JUN 21:22

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

На страницу мужчины, которого пользователи Сети называют настоящим Дорианом Греем, подписаны в "Инстаграме" более 220 тысяч человек.

Mama Mia ! #AmandaSeyfried @mingey

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

Y'all have a "OM" week ahead

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

GM ☀️& GN #NYC #gettingcold #damn

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

Swell night Thanks my friends

Публикация от CHUANDO (@chuando_chuandoandfrey)

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