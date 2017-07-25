Новая жертва. Альфонс, который заживо сжёг жену, 6 часов пытал мужчину кипятком

Бизнесмен несколько лет молчал из страха, но когда вымогателя арестовали по другому делу, он начал давать показания.

Правоохранители выяснили, что на счету мошенника-вымогателя Владимира Тевяшова ещё одна жертва. Как сообщает паблик Mash, злоумышленник заманил 56-летнего Геннадия Пушкаренко разговорами об общем бизнесе, а потом посадил на цепь в сарае.

Тевяшов требовал у предпринимателя подписать расписку на 70 тысяч долларов и пытал его кипятком. Истязания продолжались шесть часов к ряду, кожа на ногах у жертвы буквально расплавилась.

Пушкаренко молчал несколько лет, потому что боялся своего мучителя, но когда аферист был задержан, Геннадий наконец заговорил. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Как ранее передавал Лайф, Владимир Тевяшов женился на Светлане Марьян. После заключения фиктивного брака и оформления расписки о мнимом долге в размере 300 тысяч долларов отвёз женщину в Солнечногорский район Подмосковья, завёл в сарай, связал ей руки и поджёг постройку. Правоохранители оформили смерть как несчастный случай. Пока шло следствие, мужчина получил от страховщиков три миллиона рублей за смерть супруги (он заранее застраховал её жизнь от несчастного случая при пожаре).