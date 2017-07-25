Под Тулой возобновили снос незаконных цыганских построек

В посёлке Хрущёво местные власти нашли 19 нелегальных домов. Сегодня были снесены пять из них, ещё восемь жители разобрали самостоятельно.

В Тульской области возобновился снос цыганских построек. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Для производства работ и вывоза мусора привлечено восемь единиц спецтехники (экскаватор, погрузчики, самосвалы) и 11 человек, — говорится в сообщении.

Некоторое время назад по фактам самовольного занятия земельных участков были возбуждены административные дела. Приставы приходили к местным жителям и уведомляли их о необходимости снести незаконные постройки.

Отмечается, что посёлок Хрущёво прилегает к посёлку Плеханово, в котором снос цыганских домов получил широкую огласку в прошлом году. О наличии нелегальных построек стало известно, когда местные власти обнаружили многочисленные "врезки" в газопровод. Их ликвидация привела тогда к "газовому бунту" среди цыган.

Позже, в конце весны, власти снесли и сами незаконные постройки.

Кроме того, в прошлом году по поручению главы Тульской области Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях создали специальный координационный штаб.