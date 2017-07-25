Ryanair: Пассажиры заставляют детей тащить чемоданы, чтобы не платить за багаж

Авиакомпания уличила клиентов в злоупотреблении правом на провоз ручной клади в салоне. В связи с этим перевозчик планирует ужесточить проверки при регистрации и посадке.

Авиакомпания Ryanair обвинила пассажиров в том, что они заставляют своих детей тащить сумки, чтобы не оплачивать сдачу вещей в багаж. Подробности рассказало издание Daily Mail.

— Я видел двухлетних ребятишек, которые катили за собой чемоданы на самолет, — заявил финансовый директор компании Нейл Сорахан. По его словам, были случаи, когда пассажиры пытались пронести на борт даже кухонные раковины.

Напомним, согласно правилам Ryanair, всем пассажирам, старше двух лет, разрешается брать с собой в кабину две вещи — чемодан весом до 10 кг и компактную сумку для личных вещей.

Известно также, что сдача в багаж легкой сумки оценивается в 50 фунтов стерлингов (около 4 тысяч рублей). За чемодан весом 20 кг придется заплатить 60 фунтов стерлингов (4,6 тыс. рублей).

Эксперты по путешествиям стоят на стороне клиентов, которые просто следуют правилам, и называют претензии перевозчика "смехотворными".