WannaCrу атакует вновь. Кофемашина заразила вирусом все компьютеры на заводе

Атака была совершена с помощью Wi-Fi и не была нейтрализована даже после переустановки операционной системы.

Вирус-вымогатель WannaCry атаковал компьютеры одного из нефтехимических заводов в Европе с помощью кофемашины, которая была подключена к Wi-Fi, сообщил пользователь Reddit под ником C10H15N1. После попытки переустановить операционную систему Windows XP компьютеры на заводе были вновь атакованы.

Напомним, WannaCry, известный также как WannaCrypt, был создан в январе этого года, а в мае по всему миру была совершена массовая хакерская атака. Наибольшее количество заражений было зафиксировано в России, Индии и на Украине.