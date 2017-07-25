Совфед одобрил законопроект о курортном сборе

Пилотный эксперимент будет проведён в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

Совет Федерации принял законопроект, одобренный Госдумой в третьем чтении, о введении курортного сбора. Он в качестве эксперимента будет проведён в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и Крыму.

Согласно законопроекту, в течение четырёх лет, начиная с 2018 года, с туристов будет взиматься плата за пользование инфраструктурой в перечисленных выше курортах.

Законопроект о пилотном проекте, который будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, был принят Госдумой 19 июля.