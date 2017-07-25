11 матерных слов за 20 секунд. Савченко высказалась о ситуации на Украине

Ролик вышел под названием "Савченко о политических событиях в Украине простыми словами".

Народный депутат Украины Надежда Савченко высказалась о ситуации в своей стране для украинского телеканала NewsOne. За 20 секунд народная избранница произнесла всего пять предложений, использовав 11 нецензурных ругательств.

— NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб высказывают своё мнение о ситуации в стране, — говорится в анонсе телеканала к серии роликов.

Как ранее сообщал Лайф, незадолго до записи этого ролика Надежда Савченко опубликовала видео, в котором чуть более чем за пять минут рассказала о том, как представляет себе смену политической системы на Украине.