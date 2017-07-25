Союз защиты прав потребителей предостерёг авиакомпании от "драконовских мер"

Ранее Минтранс представил новые правила, согласно которым в салон самолёта разрешается проносить только пять килограммов ручной клади. В списке бесплатных для провоза вещей не значатся верхняя одежда, мобильный телефон, ноутбук и проч.

Разрешение на пронос в салон самолёта пяти килограммов ручной клади — это норма, которая в современном мире давно утратила свою актуальность. Об этом Лайфу заявил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

— Закон явно недоработан. Предположим, зима, вы взяли компьютер и верхнюю одежду. Это уже больше нормы или пограничная ситуация. Это неудобно, зимой люди будут верхнюю одежду специально надевать, чтобы за багаж не платить, и им будет жарко. В конечном итоге это может привести к тому, что заставят платить и людей с избыточным весом, — рассказал Егармин.

Он предостерёг законотворцев и авиакомпании от бездумного копирования опыта западных перевозчиков.

— В мире есть практика компаний-лоукостеров, которые предлагают неудобные решения. Зато у них очень дешёвые билеты, разница по сравнению с обычными там огромна. Да и как вы себе представляете лететь без багажа, например, на Дальний Восток? Наша страна большая, кальки каких-то решений у нас не работают. Нужно делать что-то своё, чтобы людям комфортно жилось, — добавил эксперт.

Напомним, ранее ирландская авиакомпания Ryanair обвинила пассажиров в том, что они заставляют своих детей тащить сумки, чтобы не оплачивать сдачу вещей в багаж.