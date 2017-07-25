В Орехово-Зуеве дачник выпустил десять пуль в соседа и покончил с собой

От полученных ранений житель Московской области скончался на месте преступления.

33-летний житель Орехово-Зуевского района Московской области по пока неизвестной причине решил расстрелять своего знакомого. Он выпустил не менее десяти пуль по машине, в которой находился его товарищ. От полученных ранений последний скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время тело стрелка было найдено в частном секторе. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Не исключено, что причиной для убийства стала ссора на бытовой почве. В итоге следственный отдел по городу Орехово-Зуево возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".