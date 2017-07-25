Главный нарколог РФ рассказал об опасности распространения насвая

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Главный нарколог РФ рассказал об опасности распространения насвая

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Насвай. Фото: wikipedia.org

По мнению Евгения Брюна, таким образом продавцы вещества пытаются заменить среди школьников курение.

Насвай популяризируют и распространяют среди школьников, тем самым пытаясь заменить таким образом запрещённое в учебных заведениях курение. Об этом Лайфу заявил главный нарколог России Евгений Брюн, отметив, что поддерживает запрет вещества.

— Там, где будут взрослые это жевать, будут и дети, — считает эксперт, отмечая вред насвая. — Туда входят различные вещества — это грязь, куриный помёт. Как с точки зрения инфекционной, так и с точки зрения наркологии — вред потенциируется.

Брюн подчеркнул, что несмотря на отсутствие в насвае запрещённых веществ, он может быть опасен ввиду массового распространения среди подростков.

Ранее Лайф писал о том, что по мнению экспертов МВД и ФСБ, производство и торговля насваем должны быть уголовно-наказуемыми преступлениями.

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