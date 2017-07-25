Гендиректор 20th Century Fox Russia на спор проткнул себе живот спицей

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Гендиректор 20th Century Fox Russia на спор проткнул себе живот спицей

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Металлическая спица вошла в пупок и провалилась в брюшную полость, мужчину госпитализировали.

Генеральный директор 20th Century Fox Russia был госпитализирован из-за 20-сантиметровой спицы, которая находилась в его брюшной полости. Как сообщает телеграм-канал Mash, накануне вечером Вадим Смирнов отдыхал с друзьями, распивая спиртное. В какой-то момент он предложил воткнуть себе в пупок спицу, обещая не повредить при этом внутренние органы.

Вадим Смирнов выполнил обещанный трюк, однако металлическое изделие провалилось внутрь брюшной полости. К врачам глава российского представительства кинопрокатной компании обратился лишь наутро, когда почувствовал острую колющую боль в животе.

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