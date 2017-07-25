Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Минэнерго США от лица премьера Украины

В ходе разговора пранкеры сообщили, что президент Порошенко изобрёл новый вид топлива из самогона и навоза. В ответ на это министр выразил желание ознакомиться с разработкой.

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Лексус и Вован, в очередной раз провели розыгрыш высшего должностного лица в США. На этот раз "жертвой" пранкеров стал министр энергетики США Рику Перри, который полагал, что разговаривает с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Прежде всего пранкеры поинтересовались у американского министра о помощи Украине в энергетическом секторе.

— Надо сфокусироваться на реформах, чтобы привлечь на Украину нефте- и газодобывающие предприятия. Мы очень заинтересованы в том, чтобы обсудить с вами то, как мы можем сотрудничать и в атомной сфере, — заявил пранкерам Рик Перри.

В ответ на готовность о сотрудничестве пранкеры сообщили американскому министру, что президент Украины лично изобрёл новый вид биотоплива. Как уточнили Лексус и Вован, новое топливо производится из смеси самогона и навоза, а первый танкер с таким топливом уже отправлен "в Лимпопо на помощь борцам с режимом Путина". Столь абсурдная информация ничуть не смутила министра США, и он выразил желание как можно скорее встретиться с Порошенко.

— Жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом, — сказал на это Перри.

Также заходил разговор и о России. Согласно записи разговора, опубликованной на сайте "Вести.ру", на данный момент администрация США полностью поддерживает санкции против России. Кроме того, Рик Перри допускает вероятность того, что именно Россия может стоять за попыткой кибератак на энергетическую систему США и других хакерских атак. Зашёл разговор и про строительство газопровода "Северный поток — 2". Тут американский министр занял категоричную позицию.

— Наша позиция по "Северному потоку" не менялась и не поменяется. Мы против этого проекта. И дать Украине больше возможностей с помощью наших технологий — это в наших общих интересах. С моей точки зрения, нет никаких опасений по поводу того, что думает администрация Трампа о "Северном потоке — 2". Мы не хотим, чтобы его построили, — отметил Перри.