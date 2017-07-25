В Кремле считают голословными сообщения CNN о возможной отставке Тиллерсона

По словам Дмитрия Пескова, от Белого дома и самого госсекретаря пока не поступало никаких заявлений на этот счёт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными сообщения CNN о возможной отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США.

— Мы пока не слышали каких-либо заявлений официальных, или заявлений господина Тиллерсона на этот счёт, или заявлений из Белого дома, поэтому нам нечем руководствоваться, для того чтобы давать какую-либо оценку, — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что нельзя голословные сообщения СМИ считать надёжными источниками.

По данным CNN, глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон выражает растущее недовольство работой администрации Дональда Трампа, из-за чего он может подать в отставку в течение этого года.