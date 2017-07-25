Песков повторил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра"

С 10 июля в банке была введена временная администрация и объявлен трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что в ситуации вокруг банка "Югра" должен разбираться Центробанк.

— В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра", это вопрос ЦБ, — сказал Песков.

Несколько дней назад в Кремле уже комментировали ситуацию точно таким же образом.

Напомним, сегодня стало известно, что представители "Югры" обратились в арбитражный суд с требованием признать действия Центробанка незаконными, но не указали, какие именно.