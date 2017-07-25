Песков повторил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что в ситуации вокруг банка "Югра" должен разбираться Центробанк.
— В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию вокруг банка "Югра", это вопрос ЦБ, — сказал Песков.
Несколько дней назад в Кремле уже комментировали ситуацию точно таким же образом.
Напомним, сегодня стало известно, что представители "Югры" обратились в арбитражный суд с требованием признать действия Центробанка незаконными, но не указали, какие именно.
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