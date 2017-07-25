Путин заявил, что Киев не выполняет минские договорённости

Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентами Франции, Украины и канцлером ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах в "нормандском формате", которые состоялись накануне, указал, что киевские власти бездействуют в выполнении минских договорённостей. Об этом сегодня в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Ситуация продолжает буксовать с выполнением минских договоренностей, и пробуксовка вызвана, как отметил президент Путин, бездействием Киева. Что касается привлечения таких наблюдательных сил на разделительной линии, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта, — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что беседу в "нормандском формате" можно считать успешной лишь потому, что она показали готовность политиков работать вместе и впредь.