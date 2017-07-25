Рябков заявил, что под фундамент отношений РФ и США закладывается опасная мина

По словам замглавы МИД, в России внимательно следят за дискуссиями вокруг законопроекта о новых санкциях.

Законопроект американского конгресса о санкциях, направленных в том числе и против России, вызывает большую тревогу, заявил РИА "Новости" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Никаких признаков того, что русофобская истерия, которой охвачен весь конгресс США, идёт на спад, мы не видим, — отметил Рябков. — Мы встревожены тем, что под фундамент отношений наших стран закладывается очень опасная мина.

Напомним, 22 июля Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям, из которого следует, что государство продолжит препятствовать строительству Россией трубопровода "Северный поток — 2". Голосование по законопроекту должно состояться уже сегодня.

Ранее Лайф писал о том, что в Кремле крайне негативно оценивают новый законопроект. Помимо того, в ЕС заявили, что санкции ударят по Европе.