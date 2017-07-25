Песков: Россия и США не ведут переговоры по пересмотру "закона Димы Яковлева"

Москва и Вашингтон не ведут переговоры относительно таких вопросов, как "закон Димы Яковлева" и "акт Магнитского", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, не ведутся. Это всё, что я могу вам сказать, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, ведутся ли переговоры по пересмотру "закона Димы Яковлева" и "акта Магнитского".

"Закон Димы Яковлева" действует в России с 1 января 2013 года. Он запрещает американским гражданам усыновлять детей из РФ.