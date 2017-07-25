Песков: Путин пока не принимал решения о введении санкций против Польши

Ранее сообщалось, что Совфед обратился к президенту с подобной инициативой из-за принятого в Польше закона о сносе советских памятников.

Президент России Владимир Путин пока не принимал никаких решений в связи с инициативой Совфеда ввести санкции против Польши. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Каких-либо решений президентом Путиным не принималось, это инициатива Совета Федерации, насколько нам известно. Она будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождёмся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы, — отметил представитель Кремля.

При этом Песков не стал комментировать, как в Кремле относятся к инициативе верхней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что Совфед намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о введении ограничительных мер в отношении Польши из-за сноса памятников советским воинам.