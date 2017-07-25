Песков: Привлекать миротворцев в Донбасс можно лишь с согласия сторон конфликта

Накануне в ходе переговоров в формате "нормандской четвёрки" лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию в Донбассе и свои дальнейшие контакты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, отвечая на вопросы журналистов, назвал условие привлечения наблюдателей на линию разграничения на востоке Украины.

— Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта, — пояснил представитель Кремля.

Он также заявил, что переговоры "нормандской четвёрки" можно считать успешными только потому, что они показали готовность политиков работать вместе и дальше.