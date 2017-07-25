Убирайте зонты, готовьте соль. В Лос-Анджелесе установили фонтаны с текилой

Сегодня в штате Калифорния празднуется Национальный день текилы, поэтому алкогольный напиток предоставляется бесплатно.

В Лос-Анджелесе были установлены три фонтана с текилой, они работали с 12 дня до самого вечера. Это сделано в рамках празднования национального дня алкогольного напитка. Как сообщает Hollywood Reporter, некоторые отдыхающие стояли по часу, чтобы бесплатно выпить текилы. Соль и лимон гостям не предоставлялись.

Попробовать напиток могли только лица, достигшие 21 года. Кроме того, все желающие должны были заполнить форму об освобождении от отвественности. Возле "алкогольных" фонтанов стояли сотрудники службы безопасности, которые следили за порядком.

Стоит отметить, что праздник подготовила компания — производитель текилы Jose Cuervo.