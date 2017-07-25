В Кремле пока не комментируют возможную встречу лидеров "нормандской четвёрки"

Накануне президенты России, Украины, Франции и лидер ФРГ провели телефонные переговоры впервые за три последних месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о целесообразности личной встречи Владимира Путина, Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона будет принято только после "контактов на уровне помощников".

Отметим, встреча внештатных советников глав государств запланирована на вторую половину августа.

Комментируя прошедшие переговоры, представитель Кремля отметил, что они были успешны только потому, что показали готовность глав государств сотрудничать дальше.

Напомним, политики обсуждали преимущественно развитие ситуации в Донбассе. Дмитрий Песков подчеркнул, что привлечение наблюдателей на линию разграничения на востоке Украины возможно только с согласия Киева и представителей ДНР и ЛНР.