Российская гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты во время шоу в Швейцарии

Мальвина Абакарова была госпитализирована с переломом обеих кистей и вывихом локтевого сустава.

Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с четырёхметровой высоты во время представления во время гастролей в Швейцарии, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Инцидент произошёл накануне вечером в цирке Knie в Люцерне.

По словам представителя цирка Сары Гильдебранд, после падения участница дуэта "Жажда полёта" находилась в сознании. Позже она была госпитализирована с переломами обоих запястий и вывихом локтевого сустава.