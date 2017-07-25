Российская гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты во время шоу в Швейцарии

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Российская гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты во время шоу в Швейцарии

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Мальвина Абакарова была госпитализирована с переломом обеих кистей и вывихом локтевого сустава.

Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с четырёхметровой высоты во время представления во время гастролей в Швейцарии, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Инцидент произошёл накануне вечером в цирке Knie в Люцерне.

По словам представителя цирка Сары Гильдебранд, после падения участница дуэта "Жажда полёта" находилась в сознании. Позже она была госпитализирована с переломами обоих запястий и вывихом локтевого сустава.

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