Российская гимнастка сорвалась с четырёхметровой высоты во время шоу в Швейцарии

Российская воздушная гимнастка Мальвина Абакарова сорвалась с четырёхметровой высоты во время представления во время гастролей в Швейцарии, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Инцидент произошёл накануне вечером в цирке Knie в Люцерне.
По словам представителя цирка Сары Гильдебранд, после падения участница дуэта "Жажда полёта" находилась в сознании. Позже она была госпитализирована с переломами обоих запястий и вывихом локтевого сустава.
Artistin des #Zirkus #Knie stürzt in die Tiefe https://t.co/SoqN0xv9j5— Radio Argovia (@RadioArgovia) 25 июля 2017 г.
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