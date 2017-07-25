Лексус рассказал подробности розыгрыша главы Минэнерго США

Больше всего пранкера удивила невозмутимая реакция Рика Перри, когда тот услышал, что Пётр Порошенко употребляет биотопливо из самогона и навоза.

Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус, поделился с Лайфом подробностями своего розыгрыша министра энергетики США Рика Перри, который провёл от лица украинского премьера Владимира Гройсмана. В течение 40-минутного разговора глава американского министерства раскрыл позицию Белого дома относительно антироссийских санкций, а также детали договора о поставках угля из США на Украину.

— Разговор был информативен и интересен. Оказалось, что Рик Перри некомпетентен в ценах на уголь, который поставляется на Украину. Что любопытно, интересы компании XCOAL Energy & RESOURCES лоббирует министр энергетики США Рик Перри. Он сказал, что Украине надо работать именно с этой компанией. А условия контракта заключаются в том, что на Украину планируется поставить 700 тысяч тонн угля до конца года. А Порошенко просил о двух миллионах. Но денег у Украины хватило только на 700 тысяч. Получается, что у Украины образовался дефицит угля, — рассказал Лексус.

Но больше всего Алексея Столярова удивила реакция американского министра на целый ряд абсурдных заявлений пранкеров. В частности, говорилось, что Порошенко изобрёл новый вид биотоплива из самогона и навоза, который сам же потребляет.

— Самое главное, что он не удивился, когда мы сказали, что Порошенко пьёт каждый день это. Он сказал, что тот будет богатым и успешным человеком.

И мы рассказали про советника Порошенко — белочку, которая каждый вечер к нему приходит и даёт ему советы по международным отношениям. На что Рик Порри просто заявил, что ждёт встречи с Порошенко, — отметил пранкер.

Кроме того, в ходе переговоров пранкеры получили ответы на вопросы о санкциях против России и отношении США к строительству газопровода "Северный поток — 2".

— Была высказана стойкая позиция: Трамп и его администрация не наложат вето на продление санкций против России. И против строительства газопровода. Другая важная цитата: он не обвинил Россию в хакерских атаках на энергосети США. Ведь этот вопрос был одной из причин введения санкций против нашей страны. Как отметил глава Министерства энергетики США за хакерскими атаками может стоять любая сторона, — подчеркнул Лексус.

Как ранее сообщил Лайф, новой "жертвой" известных российских пранкеров Лексуса и Вована стал министр энергетики США Рик Перри, который полагал, чт разговаривает с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Прежде всего, пранкеры поинтересовались у американского министра о помощи Украине в энергетическом секторе и предложили свой вариант развития топливной сферы — биотопливо от Порошенко из навоза и самогона.