Владимир Путин встретился в Петербурге с вице-президентом Ирака

Сегодня президент России Владимир Путин провёл переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Иностранный чиновник в формате встречи отметил важную роль России на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии.

— Я хочу засвидетельствовать. Роль России в Сирии и Ираке внесла огромный вклад. Если бы не ваша роль, карта региона изменилась бы очень сильно в негативном для нас ключе, — заявил аль-Малики.

— Мы добились ряда военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле. Однако нам необходимо сосредоточиться на успехах безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удары по гражданскому населению и по городам. Однако сейчас на нас лежит огромная общая ответственность. Она касается идей противостояния терроризма, экстремизма, носящих религиозный характер, потому что в такой среде родились ИГИЛ* и "Аль-Каида"*, — добавил вице-президент Ирака.

По его словам, на данный момент в Ираке нельзя и дальше сохранять принцип разделения властей по религиозному или националььному признаку, потому что всё это может обернуться "новым раундом террористической активности".

Российский лидер отметил, что ситуация в регионе остаётся довольно сложной.

— Мы с вами запустили работу межправкомиссии, которая сейчас работает активно, — сказал Владимир Путин. — По этому направлению, направлению экономического сотрудничества, предстоит многое сделать. Но у нас есть другое направление, военно-техническое. Россия здесь ведёт себя активно и помогает Ираку.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.