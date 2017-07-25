Мединский сравнил роман Пушкина "Дубровский" с блокбастером

По мнению министра культуры России, курсы школьной литературы и истории нужно синхронизировать.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил о необходимости для учителей увлечь школьников классической литературой. Отвечая на вопросы после подписания плана мероприятий проекта по популяризации литературы "Пушкинский союз", глава Минкульта назвал роман А.С. Пушкина "Дубровский" блокбастером.

— Ребёнок увидит, что "Капитанская дочка" — это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" — блокбастер. Сложно найти для молодого человека что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем "Герой нашего времени". Просто объясните ребёнку это, и потом не оторвёте от книжки, — отметил Мединский.

По мнению министра, современные молодые люди мало читают и по этой причине не могут запоминать текст больше трёх страниц.

— Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует, — заявил глава Минкульта.

Поэтому министр считает необходимым совместить школьный курс истории и литературы, одновременно с "Войной и миром" изучать историю войны 1812 года, а при чтении "Севастопольских рассказов" проходить темы, связанные с Крымской войной.